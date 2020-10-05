خطة شاملة لمواجهة سيول الشتاء ببلطيم في كفر الشيخ

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أعلن اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، خطة الطوارئ لمواجهة الأزمات والسيول، تشمل التأمين الفنى لشبكات المياه والصرف الصحى، وتأمين خطوط الإمداد الرئيسية للمياه من خلال توفير مولدات الكهرباء الاحتياطية بجميع الروافع والمحطات لضمان كفاءة التشغيل، وكذلك تأمين شبكات المياه داخل قرى المركز، وإعداد فريق لمراقبة جودة مياه الشرب لعدم تعرضها للتلوث بسبب تراكم المياه فى حالات تساقط الأمطار الغزيرة والسيول.



وكذلك إنهاء إجراءات الصيانة الكاملة لشبكات الصرف الصحى وغرف الصرف الرئيسية الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية لمواجهة أى طوارئ بالإضافة إلى التواصل الدائم مع غرفة عمليات مجلس المدينة.



وأكد رئيس مركز ومدينة بلطيم، أن الخطة تضمنت توفير جميع الإمكانيات المتاحة سواء من أفراد أو معدات ثقيلة ومركبات مجهزة لعمليات الإنقاذ والإصلاح، وتشمل المعدات الطلمبات الغاطسة وطلمبات كابوتة وسيارات شفط مياه السيول، بالإضافة إلى الحفارات ومولدات القوة، وسيارات كسح الصرف الصحى وسيارات نقل المياه.



وأيضا إعداد فرق عمل متخصصة من المهندسين والمشرفين والكيميائين والعمال بكافة المناطق، على أن يتم تواجدهم بنظام النوبتجيات تعمل بالتناوب طوال 24 ساعة، كما جاء ذلك بحضور المهندس أنور النادى، مدير هندسة كهرباء بلطيم، والمهندس العسلى أنيس، مدير منطقة مياه بلطيم، ونواب رئيس المدينة ورؤساء القرى.



يذكر أن مدينة بلطيم تتعرض بشكل مستمر لسيول شديدة كل عام خلال فصل الشتاء.