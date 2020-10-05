خطة شاملة لمواجهة سيول الشتاء ببلطيم في كفر الشيخ

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:13 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements

أعلن اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، خطة الطوارئ لمواجهة الأزمات والسيول، تشمل التأمين الفنى لشبكات المياه والصرف الصحى، وتأمين خطوط الإمداد الرئيسية للمياه من خلال توفير مولدات الكهرباء الاحتياطية بجميع الروافع والمحطات لضمان كفاءة التشغيل، وكذلك تأمين شبكات المياه داخل قرى المركز، وإعداد فريق لمراقبة جودة مياه الشرب لعدم تعرضها للتلوث بسبب تراكم المياه فى حالات تساقط الأمطار الغزيرة والسيول.

وكذلك إنهاء إجراءات الصيانة الكاملة لشبكات الصرف الصحى وغرف الصرف الرئيسية الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية لمواجهة أى طوارئ بالإضافة إلى التواصل الدائم مع غرفة عمليات مجلس المدينة.

وأكد رئيس مركز ومدينة بلطيم، أن الخطة تضمنت توفير جميع الإمكانيات المتاحة سواء من أفراد أو معدات ثقيلة ومركبات مجهزة لعمليات الإنقاذ والإصلاح، وتشمل المعدات الطلمبات الغاطسة وطلمبات كابوتة وسيارات شفط مياه السيول، بالإضافة إلى الحفارات ومولدات القوة، وسيارات كسح الصرف الصحى وسيارات نقل المياه.

وأيضا إعداد فرق عمل متخصصة من المهندسين والمشرفين والكيميائين والعمال بكافة المناطق، على أن يتم تواجدهم بنظام النوبتجيات تعمل بالتناوب طوال 24 ساعة، كما جاء ذلك بحضور المهندس أنور النادى، مدير هندسة كهرباء بلطيم، والمهندس العسلى أنيس، مدير منطقة مياه بلطيم، ونواب رئيس المدينة ورؤساء القرى.

يذكر أن مدينة بلطيم تتعرض بشكل مستمر لسيول شديدة كل عام خلال فصل الشتاء.

أخبار تهمك

تقارير.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله لبيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ يوم

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

"أول ليلة طلب مني الزنا".. فتاة تفضح عبدالله الشريف على الهواء

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ يوم

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 13 ساعة

تصعيد خماسي الشباب لمران الأهلي

منذ 38 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم سيرينو

منذ أقل من ساعتين

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 23 ساعة

الزمالك يقترب من ضم صفقة بحث عنها طويلا

منذ حوالي 12 ساعة

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 3 ساعات

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ يوم

نجم براميدز يقترب بشدة من الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ 35 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
09:01 ص

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

08:29 ص

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

12:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»