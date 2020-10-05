تصعيد خماسي الشباب لمران الأهلي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:07 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قام الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتصعيد خمسة لاعبين من قطاع  الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول. 


وشارك الخماسي؛ فارس طارق، وعادل أحمد، ومحمد المغربي، وشادي رضوان، وأحمد طارق سليمان، في  التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. 


وفاز الأهلي أمس على فريق المقاولون العرب بهدف نظيف لعمرو السولية في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة ٣١ من الدوري الممتاز.  


ويستعد الأهلي لمواجهة فريق انبي مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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