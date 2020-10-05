تصعيد خماسي الشباب لمران الأهلي
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:07 ص
علي نبوي
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قام الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتصعيد خمسة لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.
وشارك الخماسي؛ فارس طارق، وعادل أحمد، ومحمد المغربي، وشادي رضوان، وأحمد طارق سليمان، في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وفاز الأهلي أمس على فريق المقاولون العرب بهدف نظيف لعمرو السولية في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة ٣١ من الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق انبي مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.