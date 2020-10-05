رئيس اقتصادية قناة السويس: لدينا خطط استراتيجية لجذب مزيد من الصناعات

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مساحة المنطقة الاقتصادية 460 كيلو متر مربع عبارة عن 6 موانئ و4 مناطق صناعية، بورسعيد والإسماعيلية والقنطرة غرب والسخنة، مما يدل على وجود تنوع بين الموانئ والمناطق الصناعية، ويجعل لكل منطقة خصائصها الواضحة.

وأضاف "زكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن الهيئة تعمل على تطوير الخدمات البحرية والعمل بالموانيء، من خلال توسعة ورفع كفاءة المواني لتكون جاذبة أكثر في الاستثمارات والأعمال البحرية.

وواصل قائلًا: "نسعى خلال السنوات القادمة عمل تطوير كامل بالهيئة، خاصة مع التحديات العالمية الموجودة ونتمنى أن يكون لدينا قدرة على جذب العديد من الاستثمارات فى المنطقة".

وأشار، إلى أن هناك خطط استراتيجية لجذب مزيد من الصناعات لهذه المنطقة من خلال استراتيجية وخطة عمل واضحة، مؤكدا أن الموقع الاستراتيجي للقناة يؤهلها لفرص غير مسبوقة، وخاصة كونها مر ملاحى عالمى مهم جدًا.

وأوضح "زكي"، أن هناك توجه من الدولة لتطوير منطقة قناة السويس، بما يعظم دور قناة السويس فيما يتعلق بجذب الاستثمارات.
وتابع:" نسعى ألا نعتمد على قناة السويس كمجرى مائى فقط، وإنما تصبح مكان تنمية حقيقة على أرض الواقع".

أخبار تهمك

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ يوم

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من ضم سيرينو

منذ أقل من ساعتين

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ 35 دقيقة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 23 ساعة

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تقارير.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله لبيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ يوم

نجم براميدز يقترب بشدة من الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تصعيد خماسي الشباب لمران الأهلي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ يوم

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من ضم صفقة بحث عنها طويلا

منذ حوالي 12 ساعة

"أول ليلة طلب مني الزنا".. فتاة تفضح عبدالله الشريف على الهواء

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
09:01 ص

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

08:29 ص

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

12:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»