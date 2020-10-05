رئيس اقتصادية قناة السويس: لدينا خطط استراتيجية لجذب مزيد من الصناعات

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قال المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مساحة المنطقة الاقتصادية 460 كيلو متر مربع عبارة عن 6 موانئ و4 مناطق صناعية، بورسعيد والإسماعيلية والقنطرة غرب والسخنة، مما يدل على وجود تنوع بين الموانئ والمناطق الصناعية، ويجعل لكل منطقة خصائصها الواضحة.



وأضاف "زكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن الهيئة تعمل على تطوير الخدمات البحرية والعمل بالموانيء، من خلال توسعة ورفع كفاءة المواني لتكون جاذبة أكثر في الاستثمارات والأعمال البحرية.



وواصل قائلًا: "نسعى خلال السنوات القادمة عمل تطوير كامل بالهيئة، خاصة مع التحديات العالمية الموجودة ونتمنى أن يكون لدينا قدرة على جذب العديد من الاستثمارات فى المنطقة".



وأشار، إلى أن هناك خطط استراتيجية لجذب مزيد من الصناعات لهذه المنطقة من خلال استراتيجية وخطة عمل واضحة، مؤكدا أن الموقع الاستراتيجي للقناة يؤهلها لفرص غير مسبوقة، وخاصة كونها مر ملاحى عالمى مهم جدًا.



وأوضح "زكي"، أن هناك توجه من الدولة لتطوير منطقة قناة السويس، بما يعظم دور قناة السويس فيما يتعلق بجذب الاستثمارات.

وتابع:" نسعى ألا نعتمد على قناة السويس كمجرى مائى فقط، وإنما تصبح مكان تنمية حقيقة على أرض الواقع".

