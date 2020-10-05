20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:04 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك مقابل 16 حالة في اليوم السابق.

 

وأصدرت اللجنةالصينية، بيانًا أوضحت فيه أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضا 27 حالة إصابة خالية من الأعراض.

 

وكانت الصين، سجلت حتى الآن أكثر من 85 ألف حالة إصابة في المجمل، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

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