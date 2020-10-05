أداء متباين لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الاثنين

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:35 ص
بوابة الفجر
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تباينت مؤشرات البورصة، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 11115 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2097 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 12931 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 4244 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2002 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 2906 نقطة.
 

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