أداء متباين لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 11115 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2097 نقطة.





وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 12931 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 4244 نقطة.





وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2002 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 2906 نقطة.



