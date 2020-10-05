تحصين 106 آلاف رأس ماشية ضد الأمراض وترقيم 250 ألف أخرين في كفر الشيخ





حملات تحصين الماشية ضد حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية، بالإضافة لأعمال الترقيم، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، تحت إشراف الدكتور أيمن عبدالاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.



وانطلقت حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتمكنت الحملات من تحصين 106 ألف رأس ماشية، وترقيم 250 ألف رأس ماشية،مشيرًا إلى أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيد،والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات وتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.



كما تم تحصين 31530 طائر، ضد الأمراض الوبائية بالإضافة إلي تطهير 9 أسواق، و13رياشة، ومعاينة 6 مزارع، وسحب 90 عينة ما قبل البيع، فضلًا عن استخراج 14 تصريحًا نقل طيور، بإجمالي 22330 طائر، موجهًا الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكدًا على استمرار حملات تحصين وعلاج الطيور بكافة مراكز ومدن المحافظة، فضلًا عن رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.



وأضاف الدكتور أيمن عبدالاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، مازالت عمليات التحصين والترقيم مستمرة، مؤكدًا أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات،وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيدًا باتباع المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظرًا لزيادة الوعى البيطرى لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.



وقال عبدالاه،أن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت حكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة،كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة الأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكدًا أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة، كما تواصل مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ، أعمال الترقيم والتسجيل، والمسح التناسلي، والرش الجماعي بالوحدات البيطرية بمطوبس، وسيدى سالم، ودسوق، وبيلا.

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ،