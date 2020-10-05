محافظ القليوبية يتابع موقف المتغيرات المكانية على مستوى المراكز والمدن والأحياء

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا، لمتابعة موقف المتغيرات المكانية ونسب الردود على المتغيرات التي تطرأ ويتم رصدها عن طريق الوحدات بكل مركز ومدينة.

حضر الاجتماع كلا من إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، وجميع نواب المراكز والمدن والأحياء ورؤساء القري ومسئولي المتغيرات المكانية.

واستعرض المحافظ عدد الحالات في كل مدينة أو مركز وبيان ما جرى الرد عليه أو ما جرى معاينته حيث كلف المحافظ بإنهاء جميع الردود والمعاينات خلال 3 أيام من تاريخه.

كما كلف المحافظ خلال الاجتماع المسئولين بضرورة التنسيق التام لإزالة التعديات التي يتم رصدها في المهد وعدم الإنتظار حتي تتفاقم وتتحول لكتل خرسانية يصعب التعامل معها.

يشار إلى أن منظومة المتغيرات المكانية في المحافظة الغرض منها اكتشاف كل ما هو متغير على الأرض في جميع المراكز والمدن والأحياء، ثم دراسة هذه المتغيرات، وتحديد نوع المتغير وحالته من حيث القانونية (قانوني تعدي) ومتابعة حالة التعديات.

كما تهدف الوحدة أيضا إلى الحفاظ على نصيب الأجيال القادمة من الأراضي الزراعية، ووقف نزيف البناء المخالف بكافة صوره وأشكاله، وذلك من خلال رصد ومتابعة الاراضي سواء أكانت أملاك عامة، أو خاصة وقانونيتها، ورصد التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء أو التبوير ومراقبتها من خلال وحدة المتغيرات باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد في رصد ومتابعة المتغيرات المكانية للوصول للمعلومة بطريقة سريعة وبتقنية حديثة من خلال صور الاقمار الصناعية.

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