اعتقال 13 يهوديا خلال تجمعهم في كنيس قرب تل أبيب

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:46 ص
شرطة الاحتلال
شرطة الاحتلال
وكالات
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أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال 13 متدينا يهوديا، خلال تفريقها مئات المصلين تجمعوا في كنيس بمدينة "بني براك" قرب تل أبيب.

 

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، اعتقلت الشرطة 13 متدينا يهوديا، بدعوى رفضهم الالتزام بإجراءات الإغلاق الشامل، لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

وكشفت الصحيفة العبرية، أن أحد عناصر الشرطة اعتدى على طفل من بين المصلين اليهود، فرد المتجمهرون بإلقاء الحجارة على الشرطة.

 

وبحسب قناة روسيا اليوم، وصف المصلون أفراد الشرطة بـ"النازيين"، ورددوا "اخرجوا من هنا.. أيها الأشرار".

 

وبدأ الإغلاق التام في إسرائيل قبل قرابة 10 أيام، ويستمر حتى 14 أكتوبر الجاري.

 

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 21 وفاة و2576 إصابة بالفيروس، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1707، والمصابين إلى 265 ألفا و932 شخصا.

 

وأفادت بوجود 69 ألفا و248 إصابة نشطة، فيما تعافى 194 ألفا و976 شخصا منذ بدء الجائحة.

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