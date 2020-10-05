الأهلي يجري مسحة طبية جديدة قبل انطلاق المران استعدادا لمواجهة إنبي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:41 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الاثنين «رابيد تيست»، قبل انطلاق المران الصباحي؛ استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.


وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.


ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة انبي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 79 نقطة، حصدهم من 30 مباراة، حقق خلالهم 25 انتصارًا، و4 تعادلات وهزيمة واحدة فقط.

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