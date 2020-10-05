الأهلي يجري مسحة طبية جديدة قبل انطلاق المران استعدادا لمواجهة إنبي

الأهلي يجري مسحة طبية جديدة قبل انطلاق المران استعدادا لمواجهة إنبي
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:41 ص
علي نبوي
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الاثنين «رابيد تيست»، قبل انطلاق المران الصباحي؛ استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.
ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة انبي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
ويتصدر الأهلي حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 79 نقطة، حصدهم من 30 مباراة، حقق خلالهم 25 انتصارًا، و4 تعادلات وهزيمة واحدة فقط.