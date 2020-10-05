عاجل.. انفجار كبير بمنطقة جنزور في ليبيا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:40 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أعلنت مصادر ليبية، عن وقوع انفجار كبير في موقع بمنطقة جنزور غرب طرابلس، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

 

 ورجحت المصادر الليبية، أن الانفجار الذي وقع داخل مخزن ذخيرة لإحدى المجموعات المسلحة في المنطقة.

 

وفي وقت سابق، أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر لها، بوقوع انفجار قوي هز العاصمة الليبية طرابلس.

 

وكانت عدة مصادر طبية وعسكرية، أكدت أن انفجار سيارة مفخخة استهدف أسراً نازحة من درنة عبر المحور الغربي للمدينة، فيما يحرز الجيش الليبي تقدماً في تطهير المدينة مما يسمي مجلس شوري مجاهدي درنة وضواحيها.

 

وقال مصدر طبي، إن الأسر النازحة الناجية من الانفجار وصلت إلى مدينة سوسة للعلاج، بينما استقبل مستشفى سوسة القروي حتى الآن خمسة قتلى وجريحاً.

 

من جهة أخرى، أعلن الجيش الليبي أن لغماً أرضياً انفجر في سيارة تقل عائلة بمدينة درنة الأمر الذي أدى إلى إصابة أفرادها.

 

وبّين معاون آمر سرية الأبرق مشاة التابعة للجيش الليبي صلاح بوطبنجات في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية، أن اللغم زرعته الجماعات الإرهابية بمحور الساحل غرب درنة لإعاقة تقدم قوات الجيش.

 

وأكد بوطبنجات، أن قوات الجيش أحرزت تقدماً ميدانياً وسيطرت على العديد من المواقع للجماعات المتطرفة منها الملعب البلدي، وشركة البنية التحتية، في المدخل الغربي لدرنة.

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