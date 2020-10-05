صفقة مفاجئة.. بايرن ميونيخ يقترب من ضم نجم باريس سان جيرمان

اقترب نادي بايرن ميونيخ الألماني من ضم نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية فى مفاجأة قوية من العيار الثقيل.









وذكرت تقارير صحفية أن فرنسية أن نادي بايرن ميونيخ الألماني يسعي بقوة لضم المهاجم الدولي الكاميروني موتينج من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف ليكون بديل المهاجم الأساسي ليفاندوفيسكي.









وأضافت التقارير أن المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ فيلك يري أن المهاجم الكاميرون هو اللاعب الأنسب ليكون بديل ليفاندوفيسكي فى صفوف الفريق البفاري هذا الموسم.









يذكر أن موتينج انتهي عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فى فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ورفض النادي تجديده ويحق له الرحيل مجانا لأي فريق.