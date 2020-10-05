جامعة كفر الشيخ تدشن برنامج "مشواري" بالتعاون مع "اليونيسيف"

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:35 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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دشنت كلية الأداب بجامعة كفر الشيخ البرنامج التدريبي لبرنامج مشواري، بناء على بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف،كمنحة تدريبية مجانية مقدمة لطلاب كلية الآداب قسم علم النفس، بحضور الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب، الدكتورة فاتن قنصوة ،رئيس قسم علم النفس التدريب، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الذى يتم بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة،وكلية الآداب،وفريق عمل مراكز شباب مصر كفر الشيخ.

وشهدت كلية الآداب تدريب فريق مدربي وزارة الشباب بالمحافظة برنامج المهارات الحياتية الجلسة التدريبية عن التواصل بمشاركة 30 من الطلاب والطالبات المتفوقين بالقسم، ويستمر التدريب لمدة 10 أيام باستخدام الوسائل التدريبية المتنوعة وتقسيم الطلاب في مجموعات عمل تفاعلية للحفاظ على منحنى التعلم،وكرم الدكتور وليد البحيري،عميد كلية الآداب، الطلاب المتفوقين من أوائل الفرق الدراسية بالقسم وتم توزيع شهادات التقدير.


وأضاف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ،أن الدورات التدريبية التي تقدمها المديرية تتيح الفرصة للشباب لاكتساب مزيد من المهارات الحياتية والسوقية وأن الوزارة مستمرة في دعم تلك الدورات بهدف إتاحة السبل المختلفة للشباب لإيجاد فرص العمل التي تتناسب مع مهارات وقدرات الشباب مع استمرار الدعم المقدم لزيادة مهاراتهم من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة،أن برنامج مشوارى بالمحافظة ينفذ تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسيد من خلال الإدارة المركزية للمشروعات بقيادة اللواء إسماعيل الفار، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، والدكتورة منال جمال مدير عام، بالإدارة العامة للمشروعات وتدريب الشباب، والدكتور عمرو فاروق، المنسق العام لبرنامج مشواري بالوزارة وبإشراف تنفيذي عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية.

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