المنافسة تشتغل على مركز وصافة الدوري المصري

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:32 ص
الزمالك
الزمالك
محمد الدمتناوي
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مازال الصراع على وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، مستغلًا قبل انتهاء المسابقة بثلاث جولات.


ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط منه عقب نهاية الدوري، بعد غيابه عن لقاء الأهلي في الدور الأول.


بينما يتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، في حين يظل المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 52 نقطة.


الزمالك يتبقى له ثلاث لقاءات في الدوري أمام وادي دجلة وحرس الحدود، ثم مباراة الجولة الأخيرة التي لم تتحدد بعد أمام الإسماعيلي.


بينما يتبقى لفريق بيراميدز 3 لقاءات أمام إف سي مصر والأهلي، ثم لقاء الجولة الأخيرة أمام المقاولون العرب، والتي لم يتحدد موعدها بعد.


وينتظر الزمالك فوز الأهلي على بيراميدز في الجولة قبل الأخيرة، من أجل اتساع الفارق بينهم إلى أربع نقاط في حال تحقيق الفوز على دجلة والحدود.

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