الطالع الفلكى الإثنين 5/10/2020..حِكْمِةْ تَايْتَانِك!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الثّور ، ويدخل الجَوْزَاء فى السّادسة ودقيقتان صباح غدٍ الثّلاثَاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى السّادسة و11 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الصّرْفَة من 3 أكتوبر - 15 أكتوبر.





اليوم 25 تُوت قبطى ، 5 تِشْرين أوَّل رُومى ، 18 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (كل مَبَشُوفِكْ بَبْآ عاوز) -عاوز إيه ؟ عاوز فلوس سَلَفْ؟ (نادية أرسلان من فيلم حتى لايطيرالدّخان-1984)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم 5 أكتوبر

يوافق ذكرى ميلاد الفنانة المصرية سامية شكرى وهى كاتبة ومُؤلفة ومُمثلة و شقيقة الفنانة ناهد يسرى ، قرينتها الفلكيّة هى المُمثّلة البريطانيّة كيت وينسيلت ، إحتفالاً بها فهذه هى الأسماء المُسَاوية لإسم سامية شكرى مع التنبيه أنها لا تُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(كلاسيكى)،(قوىّ التحمّل)،(مُتمسّك بالإيمان)،(سرجُون الأكّادى/ملك آشورى)، (ملكة مُزيّنة بالذّهب)،(خمس قصص قصيرة)،(مياه نقيّة).





الأسماء المُسَاوية للقِيَم الحسابيّة لإسم كايت ونسلت مع التنبيه أنها لاتُعبرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتجية لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(هوليوود)،(اللون الوردى)،(حلم يمشى على الأرض)،(شجرة جوز الهند)، (حكمة يونانيّة)،(سحر وكبرياء).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: قد تتمكن من إستخدام قدراتك الكلامية فى إقناع أو إسترضاء أحدهم ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الثور: إستماعك لنصائح الوالدة أو الزوجة قد يساعدك على تفادى خسائر ثقيلة فى مجال عملك فلا تستخف بنصائحها.





برج الجوزاء: أن تعرف مهاراتك فهذا جيّد، أن تعرف حدود مهاراتك وسقف قدراتك فهذا مُمتاز لتوفّر على نفسك قطع وعود قد لا تتمكّن من الوفاء بها.





برج السّرطان: الجواب بيبان من عنوانه، عبارة قد تشعر بها عندما يتم تقديم شخص مشكوك فى نزاهته أو أخلاقه لك، درهم وقاية.





برج الأسد: لا تغلق بابك فى وجه من يطلب معونتك ولا تفتح بابك للمشبوهين و براكين الأذى ، ميَز بين الصالح والطالح ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج العذراء: إبتعادك عن مواقع الشّبهات أو المشبوهين أفضل ما تقدّمه لنفسك إن أردت الحفاظ على بريستيجك ومركزك الإجتماعى ،لاتقرصينى يانحلة.





برج الميزان: أموالك التى حصدتها بشق الأنفس مُعرّضة للتبذير على سلع غير ضروريّة ، لاتشتَرِ مالا تحتاجه، قرلاش توفّره قرش تكسبه.





برج العقرب: العين تعشق كل جميل ،عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.





برج القوس: لاتورّط نفسك فى مُواجهة الدّهماء و ابتعد بنفسك عن الأماكن التى لا تليق بمستواك الإجتماعى ، صَنف من البشر البُعد عنهم غنيمة.





برج الجدى: حالتك المزاجيّة رائقة وتبدو راغباً فى مُعاونة الجميع، إستغل حالة النقاء النفسى والذهنى لتصفية الخلافات وحل المشاكل العنيدة إن وُجِدَتْ.





برج الدّلو: مهما كانت الأمورتبدو صعبة من ظاهرها فابحث عن النقاط الإيجابيّة و استثمرها ، فى العمل أو العاطفة فالبكاء على اللبن المسكوب لن يُفيد.





برج الحوت: تَبَسّمك فى وجوه الآخرين لن يُكلفك سوى عضلات وجهك بعضها ينشدّ وآخَرْ يرتخى لكنّها كافية لفتح أكثر القلوب عناداً وصلابة بمشيئة الله تَعَالى.



