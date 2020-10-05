قبرص ترحب بسحب تركيا لسفينة "يافوز" من المياه الإقليمية

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:22 ص
المتوسط - أرشيفية
المتوسط - أرشيفية
وكالات
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 رحب المتحدث باسم الحكومة القبرصية، اليوم الاثنين، بسحب تركيا لسفينة "يافوز" من المياه الإقليمية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، قالت مصادر دبلوماسية، إن قبرص ستعارض فرض عقوبات أوروبية على بيلاروسيا، إذا لم يتم اتخاذ خطوات ضد تركيا في اجتماع بروكسل.

 

وقد دعا وزير الدفاعِ القبرصي، شارالامبوس بيترديس، الاتحاد الأوروبي؛ لضرورة توجيه رسالة حاسمة إلى النظام التركي؛ لتأكيد وحدة موقفه حيال أنشطته غير القانونية في شرق المتوسط.

 

وأوضح بيترديس، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن الأوضاع في شرق المتوسط، تثير القلق، في ظل استمرار استفزازات النظام التركي.

 

وأكد أنّ بلاده تلقت خلال الفترة الماضية، العديد من رسائل الدعم والتأييد لموقفها حيال الأزمة، في ظل إجراءات النظام التركي للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

 

 

 

 

 

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قبرص خطوات ضد تركيا تركيا المياه الإقليمية

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