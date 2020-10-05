٦ معلومات تكشف وضع كورونا في مصر الآن.. اعرفها

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يوما بعد الآخر، تخرج إحصائيات جديدة عن فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-١٩" في مصر، وفقا لما تعلنه وزارة الصحة والسكان وكذلك المختصين في البلاد، في إطار متابعتهم لمسار الوباء بالمحافظات.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات والأرقام التي اعلنت الساعات الأخيرة بشأن وضع فيروس كورونا في مصر:





- إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد، هو 103683 حالة من ضمنهم 97355 حالة تم شفاؤها، و5981 حالة وفاة.





- ارتفعت نسب الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل قرابة 95% بعد تسجيل 97355 حالة شفاء.



- نسبة إشغال مرضى كورونا في المستشفيات أصبحت لا تزيد عن 10%، حسب ما أعلن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الدكتور حسام حسنى مسعود.



- مصر مازالت في الموجة الأولى مع انخفاض نشاط الفيروس، لافتا إلى أنه إذا حدثت موجة ثانية ستكون في شهر نوفمبر القادم تزامنا مع انتشار فيروس الأنفلونزا، حسب ما أعلن الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة.



- مصر في أواخر المرحلة الأولى من فيروس كورونا وفقا لعدد الإصابات اليومية، من المحتمل أن نشهد موجة ثانية من فيروس كورونا، ومن الممكن أن تحدث زيادة في الأعداد مرة واحدة، حسب ما أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



- إصابات فيروس كورونا في مصر تشهد انخفاضا، وحدتها تقل، رغم ارتفاع الإصابات بالخارج، حسب ما أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.



يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية مؤخرا أن الأمور خرجت عن السيطرة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد في ظل تواصل الإصابات والوفيات في كل مكان، وفشل حكومات وأطباء العالم حتى الآن في التوصل إلى لقاح فعّال قادر على وقف انتشاره، والقضاء على تفشيه الكبير والغريب.