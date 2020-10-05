برشلونة يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

قرر نادي برشلونة الإسباني الاستغناء عن نجمي الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بأمر من المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للنادي الكتالوني.









وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن كومان بلغ إدارة برشلونة أن كل من رافينيا وفيربو خارج حسابته هذا الموسم ويرغب فى رحيلهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.









وأضافت التقارير أن إدارة النادي الإسباني فى محادثات مع نادي بورتو البرتغالي لخروج اللاعبان لصفوف النادي البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم.









فى مقابل ضم نادي برشلونة المدافع ديجوليت من صفوف نادي بورتو البرتغالي هذا الصيف على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.



