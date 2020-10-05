الهند تسجل 75 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، 75 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 900 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وشهدت الهند، ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلى 6.6 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

ووفقًا للأرقام الرسمية، حصد فيروس كورونا في الهند أرواح 102685 شخصا حتى الآن.

ويذكر أن الهند، من أكثر الدول تضررا جراء تفشي الوباء، حيث تحتل المرتبة الثانية، بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات، والمرتبة الثالثة في العالم من حيث عدد الوفيات.