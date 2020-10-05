مش قد الهوى لـ شيرين عبد الوهاب تكسر حاحز الـ9 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:56 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حققت أغنية "مش قد الهوى" لـ شيرين عبد الوهاب، نجاحًا كبيرًا ، حيث كسرت حاجز الـ 9 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "مش قد الهوى" من كلمات محمد الغنيمي، وألحان وفواصل موسيقية محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم.


وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:"قالي إنتي مش قد الهوى.. سيبي الهوى لناسه.. إيه دخلك بإحساسه.. البعد فيكي حلال.. وأنا من ساعتها بعدت.. قالي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة.. وأنا سبته يتمادى.. أصل السكوت في الحالة دي هو أبلغ رد .. عايزني أحبه وأمشي في سكة مغمضة وياه.. وأصبح ألاقي نفسي ضحية جديدة من ضحاياه
وأخدلي سنين دموع عذاب وندم.. وأنا بنساه.. هنساه .. عايزني أسيبله قلبي ده اللي محلتيش غيره.. وأسلم ليه وأسيب نفسي وأنا واثقة في ضميره .. وضميره مات واللي يموت ما بترجعلوش حياة.. عارفة أنه مجروح جرح مش قادر في يوم ينساه .. والجرح ده خلاه يشوف في كل واحدة من حبه القديم صورة خايفة أديله قلبي وأكون له حضن أمان فيكسرني.. ومين هينصرني .. ساعتها لو خاني يا ناس ما أنا برضه معذورة".

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