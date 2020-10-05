موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
محمد الدمتناوي
Advertisements
ألغيت مساء أمس، مباراة نادي يوفنتوس أمام نظيره نابولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، بسبب إصابة عدد من لاعبي نابولي بفيروس كورونا.

وحضر يوفنتوس إلى ملعب اللقاء وأعلن أندريا بيرلو تشكيل البيانكونيري، وقام اللاعبون بالانتظار في ملعب المباراة لحين انتهاء المدة القانونية، ومن ثم أطلق حكم المباراة صفارة النهاية، ليحصد السيدة العجوز الثلاث نقاط.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي قد أعلنت عن عدم تأجيل مباراة يوفنتوس وستقام في موعدها، وذلك قبل تعثر نادي نابولي في الوصول إلى ملعب المباراة، وهو ما يؤدي إلى احتساب نتيجة المباراة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء لصالح السيدة العجوز.

ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس نظيره كروتوني، يوم السبت السابع عشر من أكتوبر الجاري، ضمت منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس موعد مباراة يوفنتوس موعد مباراة رياضة

أخبار تهمك

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

منذ حوالي 8 ساعات

"أول ليلة طلب مني الزنا".. فتاة تفضح عبدالله الشريف على الهواء

منذ 39 دقيقة

الزمالك يقترب من ضم صفقة بحث عنها طويلا

منذ حوالي 10 ساعة

بعد المطالبات بطرده من مصر.. فرجاني ساسي يرد بقوة في بيان رسمي

منذ حوالي 13 ساعة

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يوم

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 22 ساعة

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ أقل من ساعتين

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ يوم

نجم براميدز يقترب بشدة من الزمالك

منذ 41 دقيقة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 22 ساعة

تقارير.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله لبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من ضم سيرينو

منذ ربع ساعة

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ يوم

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
09:01 ص

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

08:29 ص

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

12:19 م

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»