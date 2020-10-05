موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

ألغيت مساء أمس، مباراة نادي يوفنتوس أمام نظيره نابولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، بسبب إصابة عدد من لاعبي نابولي بفيروس كورونا.





وحضر يوفنتوس إلى ملعب اللقاء وأعلن أندريا بيرلو تشكيل البيانكونيري، وقام اللاعبون بالانتظار في ملعب المباراة لحين انتهاء المدة القانونية، ومن ثم أطلق حكم المباراة صفارة النهاية، ليحصد السيدة العجوز الثلاث نقاط.





وكانت رابطة الدوري الإيطالي قد أعلنت عن عدم تأجيل مباراة يوفنتوس وستقام في موعدها، وذلك قبل تعثر نادي نابولي في الوصول إلى ملعب المباراة، وهو ما يؤدي إلى احتساب نتيجة المباراة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء لصالح السيدة العجوز.





ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس نظيره كروتوني، يوم السبت السابع عشر من أكتوبر الجاري، ضمت منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.



