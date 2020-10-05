احتراق سيارة مدنية بعد استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بصاروخي كاتيوشا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:47 ص
قذائف صاروخية
قذائف صاروخية
وكالات
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الاثنين، احتراق سيارة مدنية بعد استهداف المجموعات الإرهابية المنطقة الخضراء في بغداد بصاروخي كاتيوشا.

 

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق، أعلنت سقوط 3 قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء في بغداد فجرا ولم تسجل خسائر أو أضرار، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية بالعراق، عن سقوط صاروخ كاتوشيا قرب النجدة النهرية ضمن محيط المنطقة الخضراء.

 

وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، في بيان لها إن "سقوط الصاروخ لم يتسبب بأي أضرار أو خسائر وكان الانطلاق من منطقة الدورة جنوبي العاصمة".

 

يذكر أن المنطقة الخضراء تتعرض بين حين وآخر إلى قصف بصواريخ "الكاتيوشا" تستهدف السفارة الأمريكية هناك.

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