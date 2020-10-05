باتشيكو يطلب تقريرا بشأن مصابي الزمالك

طلب البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك، تقريراً مفصلاً بشأن حالة لاعبي الفريق الأول المصابين.





وأكد مصدر مطلع داخل جهاز الكرة بالزمالك، أن باتشيكو أخبر محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، بضرورة كتابة تقرير مفصل عن اللاعبين المصابين.





ولم يتحدد بعد، موعد عودة محمود عبد العزيز، لاعب خط وسط الفريق، المصاب منذ فترة طويلة بقطع في الرباط الصليبي.





كما يواصل محمود عبد الرازق شيكابالا، جناح الفريق، الخضوع لتدريبات علاجية، للتخلص من الإصابة بجزع في الوتر الأربطة الداخلية للركبة.





وبات محمد أوناجم، نجم الفريق، جاهزاً لخوض المباريات، بينما يواصل الجهاز الطبي، بذل محاولات مكثفة لتجهيز الظهير الأيسر محمد عبد الشافي، لمواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



