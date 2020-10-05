الأهلي يقترب من ضم سيرينو

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:00 ص
جاستون سيرينو
جاستون سيرينو
عبد القادر عرابي
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أفادت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي يقترب من التوصل لاتفاق مع نادي صن داونز الجنوب أفريقي، للحصول على خدمات الجناح الأوروجواياني جاستون سيرينو، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأكد مصدر مقرب من النادي الأهلي، أن إدارة الفريق اتفقت على دفع مبلغ 2.5 مليون دولار، لضم اللاعب.

وأضاف، أن اللاعب يرغب في الانتقال للأهلي، من أجل اللالتحاق بالجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء.

كما طلب موسيماني من اللاعب الانضمام للنادي الأهلي، ليصبح أولى صفقاته مع الأهلي.
وارتبط سيرينو بالانضمام للأهلي، بالاضافة للاعب ثيمبا زواني، وذلك منذ تعيين موسيماني.

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