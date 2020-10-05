رانيا فريد شوفي تقدم حفل افتتاح ملتقى أولادنا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:42 ص
هبة أحمد
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تستعد الفنانة رانيا فريد شوقي، لتقديم حفل الافتتاح الرسمي لملتقي أولادنا لذوي القدرات الخاصة،وذلك في دورته الرابعة والذي من المقرر إقامته يوم 18 اكتوبر القادم في دار الأوبرا المصرية.

يُقام ملتقي "أولادنا" هذا العام، تحت شعار "وحشتونا" برعاية كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

ويشتمل الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلاً عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.

والجدير بالذكر أن رانيا فريد شوقى يُعرض لها حاليًا على قناة "الحياة" مسلسل "قوت القلوب"، وهو بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، محمد أنور، جميل برسوم، ديانا هشام، أحمد أبو رية، أحمد عنان، نورهان، كارولين عزمي.







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