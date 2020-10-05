رئيس ليون يمنع برشلونة من إنهاء صفقة ديباي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:38 ص
ممفيس ديباي
ممفيس ديباي
ريهام عبد المحسن
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أوضحت تقارير صحفية فرنسية موقف ممفيس ديباي، من الانضمام لصفوف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رئيس نادي ليون الفرنسي أكد في تصريحات أن فكرة رحيل ممفيس ديباي عن صفوف الفريق غير مطروحة واللاعب مستمر مع النادي.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن رئيس ليون أوقف مسألة رحيل ممفيس ديباي عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي القادم مطروحة، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي.

وأكدت الصحيفة أن ممفيس ديباي لم يتقبل حديث رئيس نادي ليون، وانزعج من موقفه، خاصة وأن لديه الرغبة في التواجد مع برشلونة.

وذكرت الصحيفة أن مشاركة ممفيس ديباي أمام مارسيليا لازالت تحومها الشكوك بسبب حديث رئيس النادي.

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