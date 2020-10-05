نجم براميدز يقترب بشدة من الزمالك

حصل مسئولو الزمالك في الفترة الماضية على توقيع عبد الله بكري نجم دفاع براميدز من أجل التعاقد معه في بداية الموسم المقبل لتدعيم خط الدفاع.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن عقد بكري ينتهي مع براميدز في نهاية الموسم المقبل ويحق له الإنضمام لأي نادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة دون الرجوع لمسئولي ناديه.





وأوضحت التقارير أن مسئولي براميدز لم يعرضوا على بكري تجديد عقده حتى الآن وهو ما دفع الزمالك للتحرك بقوة من أجل الفوز بخدمات بكري وتدعيم خط دفاعه.





وأكدت التقارير أن بكري فضل الاحتفاظ بعقود توقيعه للزمالك معه في منزله وعدم إعطائها لمسئولي القلعة البيضاء وذلك قبل نجاحهم في الاتفاق مع مسئولي براميدز على كل تفاصيل العقد.





وألمحت التقارير أن مسئولي براميدز طلبوا تأجيل أي مفاوضات حتى نهاية الموسم من أجل الحفاظ على تركيز جميع اللاعبين قبل خوض باقي مشوار بطولة الكونفيدرالية الإفريقية ومواجهة حوريا الغيني في الدور نصف النهائي من منافسات البطولة.





وعلى جانب آخر، يستعد الزمالك لمواجهة سموحة غدًا الإثنين على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات بطولة كأس مصر في مواجهة صعبة ومرتقبة.





كما جدد مسئولو الزمالك في الفترة الأخيرة عقد مدافع الفريق محمود علاء بسبب أهميته ورفضوا بشكل قاطع التفريط فيه لما يمثله من إضافة كبيرة على مستوى خط الدفاع.



