"أول ليلة طلب مني الزنا".. فتاة تفضح عبدالله الشريف على الهواء

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:36 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، رسالة صوتية لفتاة تدعى ريم وتكشف فيها عن علاقتها بالإخواني الهارب عبدالله الشريف.

وقالت ريم، خلال التسريب، "زوجة عبدالله الشريف كان اسمها هدير وكان دائما يذم فيها ابن الحرام الفاجر.. وأول ليلة طلب مني الزنا اللي عامل فيها متدين، وأول ليلة عرى نفسه أمامي، وكان يذم في قطر، وقالي في تجاوزات في قطر والناس ساكتة".

وأضافت، "قالي أنه راح مصلحة حكومية في قطر، وموظفة قطرية طلبت تصوره وطلبت منه يروح يفطر معها، وفي واحدة قطرية تانية راحتله وأعطته ساعة رولكس، قالي الجنس سهل في قطر"، متابعة: "استمتع بكل لحظة حب معايا ومأخدش الحرام مني عشان كده لما سافرت غدر بي".

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