المكسيك تسجل 208 حالات وفاة و3712 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، فجر يوم الاثنين، 208 وفيات و3712 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وبحسب وزارة الصحة المكسيكية، ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 79088، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء 761665 حالة.

 

وأوضحت الحكومة المكسيكية، أن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.

 

ويذكر أن المكسيك من بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، وسجلت كذلك رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

 

وتعتبر أمريكا اللاتينية، المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا المكسيك إصابات فيروس كورونا

أخبار تهمك

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 22 ساعة

بعد المطالبات بطرده من مصر.. فرجاني ساسي يرد بقوة في بيان رسمي

منذ حوالي 13 ساعة

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ يوم

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ يوم

الأهلي يقترب من ضم سيرينو

منذ ربع ساعة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يوم

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 22 ساعة

نجم براميدز يقترب بشدة من الزمالك

منذ 40 دقيقة

تقارير.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله لبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يقترب من ضم صفقة بحث عنها طويلا

منذ حوالي 10 ساعة

"أول ليلة طلب مني الزنا".. فتاة تفضح عبدالله الشريف على الهواء

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

المكسيك تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة ونحو 700 وفاة جديدة بكورونا

المكسيك تعلن ارتفاع جديد في عدد الوفيات والإصابات بكورونا

زيادة جديدة في وفيات وإصابات كورونا بالمكسيك

المكسيك تسجل 650 حالة وفاة و4916 إصابة جديدة بكورونا

المكسيك: تسجيل نحو 5 آلاف إصابة و575 وفاة جديدة بكورونا

المكسيك: تسجيل 475 وفاة و6319 إصابة جديدة بكورونا

تصويت

الأكثر قراءة
09:01 ص

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

08:29 ص

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

12:19 م

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»