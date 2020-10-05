المكسيك تسجل 208 حالات وفاة و3712 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، فجر يوم الاثنين، 208 وفيات و3712 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب وزارة الصحة المكسيكية، ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 79088، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء 761665 حالة.

وأوضحت الحكومة المكسيكية، أن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.

ويذكر أن المكسيك من بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، وسجلت كذلك رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وتعتبر أمريكا اللاتينية، المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم.