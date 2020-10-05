برشلونة ينتظر رحيل نجمه إلى الدوري الإنجليزي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
عثمان ديمبلي
عثمان ديمبلي
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني يسعى للاستغناء عن الفرنسي عثمان ديمبلي جناح الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، لن يحقق حلمه بضم ديباي إلا بعد رحيل ديمبلي أولًا.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة منتظر قرار ديمبلي بالرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة، أن كومان أكد أنه في حال بقاء ديمبلي مع برشلونة سيحصل على فرصة للمشاركة، وهي نفس الكلمات التي قالها المدير الفني للعملاق الكتالوني قبل رحيل سواريز عن كامب نو.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه الكلمات تعني بأن ديمبلي لن يكون ضمن خطط كومان مع برشلونة خلال الفترة المقبلة، وأن الأخير يعتمد على لاعبين أخرين مثل أنطوان جريزمان وأنسو فاتي.

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