استخراج مسمار من رقبة شاب ثلاثيني بمستشفي المنصورة (صور)

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نجح فريق طبي بمستشفي المنصورة العام الجديد، الدولي سابقا بمحافظة الدقهلية، في استخراج مسمار من رقبة شاب ثلاثيني، كان يعاني من تجمع دموي في الرقبة.





ومن جانبه، أعلن اليوم الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح فريق طبى بمستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي)، في استخراج مسمار معدني طوله حوالى 4 سم مدبب من رقبة شاب، يبلغ من العمر 36 عاما، كان يعاني من تجمع دموي بالجزء الأيمن من الرقبه.



وأشار وكيل صحة الدقهلية، الي أنه تم عمل الفحوصات الطبيه اللازمه وعرضه على فريق قسم جراحه الأوعيه الدمويه، والذي قرر على الفور دخول المريض العمليات لعمل استكشاف لشرايين وأوردة الرقبة والسيطرة على النزيف، واستخراج الجسم الغريب (المسمار المعدني).





وقال وكيل صحة الدقهلية، تعد مثل هذه العمليات من الجراحات العاجلة والحساسة والمتقدمة.



واطمان وكيل صحة الدقهلية، على ان المريض خرج من العملية بحاله طبيه مستقره



كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لادارة المستشفي والفريق الطبي المكون من فريق من قسم جراحة الاوعية الدموية الدكتور اسماعيل حامد اخصائي جراحه الاوعيه الدمويه، الدكتور ماجد عبد الله طبيب زمالة جراحه الاوعيه الدمويه، الدكتور عمرو السمري طبيب زمالة جراحه الاوعيه الدموية، الدكتور حمد سامي طبيب التخدير النوبتجي، وباقي الفريق المعاون من هيئة التمريض والفنيين.



ووعد وكيل صحة الدقهلية، الفريق الطبي بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومه الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.



كما اوضح وكيل صحة الدقهلية، ان الكل يعمل على قدم وساق ويجتهد من اجل خدمة الوطن مهما كانت الظروف الصعبه التي تمر بها البلاد

