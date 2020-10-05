موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في ثمن نهائي كأس مصر

يلتقي مساء اليوم، الاثنين 5 أكتوبر، فريقي الزمالك وسموحة، ضمن فعاليات دور الـ16 من بطولة كأس مصر لكرة القدم، على أرضية ستاد الاسماعيلية.





ويسعى الزمالك، حامل اللقب، للاطاحة بفريق سموحة، ومواصلة مشوار الحفاظ على اللقب، بينما يريد الفريق السكندري الاطاحة بالزمالك، والتقدم نحو الفوز باللقب.





ويستهدف جيمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، تحقيق تلك البطولة لاسعاد جماهير القلعة البيضاء، عقب الفشل في الفوز بالدوري.





وسوف تقام المباراة مساء اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات، وتنقل عبر قناة on time sports.



