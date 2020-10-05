المتولي مديرا لمديرية الطب البيطري بالدقهلية خلفا "للمنجي"









شهدت مديرية الطب البيطري بالدقهلية، عرسا يملؤه الإحترام والرقى إحتفالا بالدكتور عبد المنعم المنجى وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية، بعد بلوغه السن الثلاثين للمرة الثانية، بعد فترة مليئة بالجهد والعطاء والحرص علي مهنة الطب البيطري أن تظهر بالمظهر اللائق وسط المجلس التنفيذي بالمحافظة وتنافس مثيلتها فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية.وفى ذات السياق، استقبلت المديرية، تهنئة الوفود من مديرى الادارات والعاملين وغير العاملين بالقطاع البيطرى وعلى رأسهم الدكتور محمد جبر نقيب الاطباء البيطريين بالدقهلية، ومجلس النقابة المرافق له.كما اكتمل العرس والبهجة بين العاملين بمديرية الطب البيطرى بعد الاطلاع علي قرار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية رقم ٦٨٨ فى ٤١٠٢٠٢٠ بتكليف الدكتور السيد الحسنين متولى مدير عام المجازر والصحة العامة مديرا لمديرية الطب البيطرى بالدقهلية لحين شغلها طبقا للقانون.ويذكر أن ىالدكتور السيد الحسنين متولى، تدرج في العمل الحكومى من العمل فى وحدة بيطرية ثم مجزر ثم الادارة الي المديرية ثم مدير عام مجازر ثلاث فترات متتالية، وشارك فى العديد من الجولات التفتيشية الرقابية بمعاصرة عهد خمس محافظين للدقهلية.ونال "متولي" ثقة الوزارة للمشاركة في مأموريات التفتيش علي اللحوم مرتين خارج مصر (الهند -أمريكا ) نظرا لخبرته الواسعه في مجال التفتيش علي اللحوم ومنتجاتها.