تفاصيل شخصية تارا عماد في مسلسل "تحقيق"

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:22 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أوشكت الفنانة تارا عماد على الانتهاء من تصوير مشاهدها فى مسلسل "تحقيق"، تُجسد خلال الأحداث شخصية فتاة تُدعى "جميلة" تقوم بدراسة علم النفس وتتسم شخصيتها بالدقة فهي تحسب كل شئ بالورقة والقلم، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 13 حلقة، ومن المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل "تحقيق" يعتمد على البطولة الشبابية، وهو من نوعية أعمال الساسبنس التى لا تخلو من الأكشن، وهو بطولة أحمد مالك، خالد أنور، هدى المفتي، مي الغيطي، كمال أبورية، طارق عبد العزيز، زينب غريب وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى "شانك" فى أولى تجاربه بالاخراج الدرامي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وفي سياق آخر، تُشارك تارا عماد حاليًا في مسرحية "علاء الدين"، وهي من إخراج مجدي الهواري وبطولة أحمد عز، محمد ثروت، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، محمد جمعة .

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