بجيب قصير.. نوال الزغبى تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:20 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صور لها، ظهرت فيها بإطلالة مثيرة، حيث اعتمدت على جيب قصير ملفت، وتسريحة شعر مفرود، وحازت الصورة على الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها، وعلقت على الصورة قائلة"صباح الخير".

وشاركت نوال الزغبي في الموسم الرمضاني المنقضي، بأغنية "اتحاربت"، كتتر مسلسل "سلطانة المعز"، للفنانة غادة عبد الرازق، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.

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