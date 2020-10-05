رئيس جامعة حلوان يهنئ السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:19 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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تقدم الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والسادة النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئات التدريس والعاملون بالجامعة بالتهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقيادات القوات المسلحة وأبطال حرب أكتوبر بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

أكَّد رئيس جامعة حلوان أن السادس من أكتوبر هو يوم خالد في تاريخ مصر والعسكرية المصرية، فهو يوم استردت فيه الأرض، وتحقَّق فيه النصر بإرادة الشعب وشجاعة قواته المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه، حيث سطر فيه جيش مصر العظيم ملحمة العزة والكرامة بدماء شهدائنا الأبرار التي ستظل مصدرا للفخر والاعتزاز لكل مصري ومصرية، كما دَعا سيادته المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ لمصر وشعبها دوام الاستقرار والتقدم والرخاء والنماء.

ووجه رئيس جامعة حلوان التحية لكل أبطال القوات المسلحة البواسل على ما يقدمونه من تضحيات في مواجهة الإرهاب من أجل الحفاظ على سلامة الوطن ووحدة أراضيه.

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