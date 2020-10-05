تمهيدًا لافتتاحها.. الخشت يتفقد العيادات الطبية الجديدة بالمدينة الرياضية

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:18 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، العيادات الطبية الجديدة بالمدينة الرياضية والتي ستقدم خدمات الكشف الطبي وكتابة العلاج لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، تمهيدًا لافتتاحها وبدء العمل بها قريبًا، في إطار تقديم خدمات طبية مميزة لمنتسبي جامعة القاهرة، وتخفيف العبء عليهم.

رافق رئيس جامعة القاهرة، خلال جولته التفقدية، الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمهندس أحمد تركي أمين عام الجامعة، والأستاذ محمد طه مدير الإدارة الطبية.

وكان الدكتور محمد الخشت، وجه نهاية شهر أغسطس، في اجتماعه مع مجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، بسرعة الانتهاء من إنشاء وتجهيز العيادات الجديدة بالمدينة الرياضية بالجامعة للكشف وكتابة العلاج، وتجهيز جداول الأطباء لبدء العمل قريبًا.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، تعاقدت مع مستشفى "وادي النيل" بحدائق القبة ومستشفى "العاصمة" بالمهندسين لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمعاشات بالجامعة، إلى جانب مستشفى الطلبة والمنيل التخصصي، وذلك في إطار تقديم خدمات طبية مميزة لمنتسبي جامعة القاهرة، وتخفيف العبء عليهم بعد تخصيص مستشفى الفرنساوي كمستشفى عزل واقتصار تقديم خدماتها الطبية على علاج مصابي فيروس كورونا من العاملين وأعضاء هيئة التدريس.

وقرر رئيس جامعة القاهرة، في وقت سابق تيسيرات جديدة لعلاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة؛ منها السماح بالعلاج في أي مستشفى حكومي أو خاص معتمدة من وزارة الصحة، بنفس شروط العلاج الداخلي، بشرط احضار الفواتير مختومة ومعتمدة، على أن تتحمل الجامعة سداد الثمن المعادل لقيمة العلاج بمستشفياتها بعد التأكد من صحة الفواتير من الجهة المعالج فيها، كما أصدر قرارًا بتشغيل عيادة كلية الحقوق ومستشفى الطلبة والمنيل الجامعي والملك فهد بقصر العيني لختم تجديد صرف الأدوية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس من المعاشات وذوي الأمراض المزمنة لتقليل تنقلهم وخروجهم من منازلهم، وقرر الاستمرار في تجديد قرارات صرف العلاج للعاملين وأعضاء هيئة التدريس من كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة لمدة 3 شهور إضافية وهي: يونيو ويوليو وأغسطس من خلال اللجنة الطبية، ووجه بتخصيص مندوب رسمي تحت اشراف عمداء الكليات ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كل كلية لتكرار وصرف العلاج للأساتذة فوق الستين وذوي الامراض المزمنة، دون الحاجة لتواجدهم شخصيًا.
تمهيدًا لافتتاحها.. الخشت يتفقد العيادات الطبية الجديدة بالمدينة الرياضية
تمهيدًا لافتتاحها.. الخشت يتفقد العيادات الطبية الجديدة بالمدينة الرياضية
تمهيدًا لافتتاحها.. الخشت يتفقد العيادات الطبية الجديدة بالمدينة الرياضية
تمهيدًا لافتتاحها.. الخشت يتفقد العيادات الطبية الجديدة بالمدينة الرياضية
تمهيدًا لافتتاحها.. الخشت يتفقد العيادات الطبية الجديدة بالمدينة الرياضية
تمهيدًا لافتتاحها.. الخشت يتفقد العيادات الطبية الجديدة بالمدينة الرياضية
تمهيدًا لافتتاحها.. الخشت يتفقد العيادات الطبية الجديدة بالمدينة الرياضية
تمهيدًا لافتتاحها.. الخشت يتفقد العيادات الطبية الجديدة بالمدينة الرياضية

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