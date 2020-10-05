رئيسة المفوضية الأوروبية في الحجر الصحي بعد مخالطتها لأحد المصابين بكورونا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:16 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أفادة قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دخلت في الحجر الصحي بعد مخالطتها لأحد المصابين بكورونا.

 

وفي سياق آخر، وافقت المفوضية الأوروبية، على خطة بقيمة 46 مليار يورو (54 مليار دولار) لولاية بافاريا الألمانية لدعم الشركات المتضررة من وباء كورونا.


وسوف يتم دفع الأموال في شكل سيولة ودعم لرأس المال للشركات متوسطة الحجم في الولاية. وتم الإعلان عن الأموال لأول مرة في نهاية مارس،وفقا لـ"الألمانية".

 

وذكرت مفوضة الاتحاد الأوروبي لسياسة المنافسة أن الدعم يشمل ضمانات كافية لضمان أنها مؤقتة. وقالت: "سوف يحشد هذا الصندوق البافاري 46 مليار يورو من السيولة ودعم رأس المال لمساعدة الشركات متوسطة الحجم ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الحقيقي لبافاريا لمواجهة الأزمة ".

أخبار تهمك

"أول ليلة طلب مني الزنا".. فتاة تفضح عبدالله الشريف على الهواء

منذ 38 دقيقة

الزمالك يقترب من ضم صفقة بحث عنها طويلا

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 22 ساعة

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ يوم

نجم براميدز يقترب بشدة من الزمالك

منذ 40 دقيقة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يوم

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

تقارير.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله لبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

منذ حوالي 8 ساعات

بعد المطالبات بطرده من مصر.. فرجاني ساسي يرد بقوة في بيان رسمي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقترب من ضم سيرينو

منذ 14 دقيقة

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ يوم

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 12 ساعة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
09:01 ص

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

08:29 ص

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

12:19 م

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»