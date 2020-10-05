رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

أرسل الأطباء الذين يعالجون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فيروس كورونا، رسائل متناقضة عن مدى خطورة حالته.

جاءت هذه الرسائل التي حيرت العالم، قبل ساعات من ظهور ترامب بشكل مفاجئ في موكب سيارات خارج المستشفى لتحية مؤيديه.

وكان ترامب، ظهر وهو يضع كمامة ويلوح بيده لمؤيديه من المقعد الخلفي لمركبة سوداء وسط موكب سيارات أمام مركز والتر ريد الطبي العسكري خارج واشنطن. ولوح مؤيدو الرئيس بأعلام حملته الانتخابية مرددين "أمريكا.. أمرييكا".

وقد أعلن الرئيس الأمريكي، صباح يوم الجمعة الماضي إصابته بفيروس كورونا، وهذا هو أول ظهور علني له منذ نقله للمستشفى في ذلك اليوم.

وبث ترامب، مقطع مصور على حسابه بموقع تويتر قبلها بفترة وجيزة، قال فيه: "إنها رحلة شيقة للغاية. لقد تعلمت الكثير عن كوفيد-19".

وكشف الأطباء، أن الرئيس يتحسن رغم متابعتهم لحالة رئتيه بعد حصوله على أكسجين إضافي. وقال الفريق الطبي إن من الممكن عودته إلى البيت الأبيض اليوم الاثنين.

ووفقًا لطبيب البيت الأبيض شون بي. كونلي، انخفضت مستويات الأكسجين في دم ترامب، في الأيام الأولى وأصيب بحمى شديدة صباح الجمعة.

واعترف الطبيب، بأن حالة الرئيس كانت أسوأ مما تم الكشف عنه في مناسبة سابقة. وقال كونلي أمس الأحد إن ترامب يتحسن.

وجاءت هذه الإفادة الطبية بعد يوم من تقارير متضاربة من البيت الأبيض أثارت غموضا واسع النطاق عن الحالة الصحية للرئيس.

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، أمضى ترامب معظم شهور العام الحالي وهو يهون من خطر وباء كوفيد-19 الذي أصاب نحو 7.4 مليون أميركي، وأودى بحياة أكثر من 209 آلاف، وألحق أضرارا جسيمة باقتصاد البلاد خسر بسببها ملايين الأميركيين وظائفهم.

وقال مصدر مطلع على الوضع إن الفحوص أثبتت إصابة اثنين من موظفي البيت الأبيض بكوفيد-19 قبل بضعة أسابيع، كما أثبتت الفحوص إصابة الحارس الشخصي للرئيس ترامب نيكولاس لونا بالمرض.