الثلاثاء المقبل.. ميار شريف ضيفة إسعاد يونس في"صاحبة السعادة"

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستضيف الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها"صاحبة السعادة"، يوم الثلاثاء المُقبل لاعبة التنس المصرية ميار شريف، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة 11 مساءً عبر قناة "dmc".

ومن المقرر أن تتحدث ميار خلال اللقاء عن كواليس فوزها في منافسات بطولة رولان جاروس للتنس، وعن الدعم الذي واجهته من قبل نجوم الفن والمجتمع، وغيرها من التفاصيل الكثيرة.

ميار شريف أحمد عبد العزيز، ولدت في القاهرة يوم ٥ مايو عام 1996، وهي إحدى لاعبات النادي الأهلي، وسبق حصلت على أعلى معدل في تصنيفات رابطة لاعبات التنس المحترفات للتنس الفردي بمجموع 171 أما على مستوي التنس الزوجي 268، التي أقيمت في 16 من مارس عام 2020، وأصبحت ميار شريف أول لاعبة مصرية، على صعيد الرجال والسيدات تصل إلى الدور الرئيسي من بطولة رولان جاروس، وهي إحدى البطولات الكبري للتنس.

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