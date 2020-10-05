منة شلبي تكشف حقيقة تجسيدها لشخصية هند رستم في مسلسل"بين السما والأرض"

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:47 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد تجسيد الفنانة منة شلبي لشخصية الفنانة الراحلة هند رستم خلال أحداث مسلسل"بين السما والأرض"، الذي يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

كتبت منة شلبي تغريدة قالت فيها:"أتشرف وجدًا، بس ده خبر مش حقيقي خالص".

يُشار أن منة شلبي، انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهدها في فيلم"الإنس والنمس"، وهو من إخراج شريف عرفة، وتأليف كريم حسن بشير، وهو بطولة محمد هنيدي، صابرين، عارفة عبد الرسول، دنيا ماهر، شريف دسوقي.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منة شلبي الدرامية مسلسل"في كل أسبوع يوم جمعة"، وهو بطولة أحمد خالد صالح، سوسن بدر، آسر ياسين، عبد العزيز مخيون، عارفة عبد السول، محمد حاتم، رشدي الشامي، مي الغيطي، خالد أنور، وهو من تأليف إبراهيم عبد المجيد، وإخراج محمد شاكر خضير.

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