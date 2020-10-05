رابية زوجة أحمد فلوكس:"موطني قلبك ولا غيره وطن"

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:28 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشفت رابيا زوجة الفنان أحمد فلوكس عن حبها الشديد له، وقامت بتوجيه رسالة مليئة بالحب له، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت رابيا منشورًا قالت فيه:"أنا فقط عدت إلى موطني، موطني قلبك ولا غيره وطن، اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير وارزقنا الرحمة والمودة وعوضنا وابننا عن سنين الاختبارات الصعبة وارزقنا دائمًا الخير والرضا والستر والعفة وصلاح الحال كله".


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس السينمائية هو فيلم "الممر"، وهو بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، وأسماء أبو اليزيد، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.

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