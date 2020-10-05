بعد عودته إليها..أحمد فلوكس يشكر زوجته رابية ويُعلق:"دايمًا صاينة اسمي وبترفعه في السما"

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وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة شكر لزوجته رابية، بعدما عاد إليها مُجددًا بعد انفصالهم لعدة سنوات، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".





نشر أحمد فلوكس صورة لمنشور قام بكتابته منذ 5 أشهر، وأعاد نشره مرة أخرى، وعلق عليه قائلًا:"أنا قولت الكلام ده من 5 شهور، وبعد حاجات كتير حصلتلي وبعد حاجات كتير شوفتها بقيت كل حرف كتبته قاصده وصح، يسلم اللي رباكي".



كتب أحمد فلوكس :"الحقيقة عمر ما جيه الفرصة وده تقصير مني إن أشكر أم ابني رابية، بعد تعاملي مع ناس كتيرة ومواقف وتجارب شوفتها عرفتني الفرق بين ولاد الناس بجد وقاع المجتمع والفرق بين الست المحترمة اللي مابتسبش ابنها وبيتها وبين ناس تانية راميين عيالهم ومقضينها شمال وسهر وخروج ومن الراجل ده للراجل ده".



وتابع أحمد فلوكس قائلاً :"ما بين واحدة بعد انفصالنا لم تتزوج وفنت نفسها لإبنها ومحترمة وضعها وسنها وناس راميين عيالهم وجواز ومن جوز لجوز لصاحب جوز وحاجة بشعة وناسيين عيالهم ولا محترمين سنهم ولا عيالهم ولا حتى شكلهم، بشكرها على محافظتها لاسمي وسمعتي وإنها عمرها ما غلطت فيا ولا في حد وطول عمرها سند وضهر تانية، بشكرها إنها طول الوقت محافظة على وضعي ومكانتي غير ناس تانية ممكن يدمروا رجالتها ويطلعوا أسرارهم ويتكلموا عنهم".



واختتم أحمد فلوكس كلامه قائلاً :" بشكرها على تربيتها لابني وإنها فنت حياتها ونسيت نفسها ومبقاش عندها حياة غير لابنها رغم إن عندها كل حاجة تخليها تعيش وتتبسط بس كأي ست محترمة قافلة حياتها لابنها وبس وعلى رغم من انفصالنا ولكن دايمًا صاينة اسمي واسم ابني وبترفعه في السماء، شكرًا ليكي، شكرًا".