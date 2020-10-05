العميد عادل الصعيدي مرشح الباجور للنواب: هدفي خدمة الأهالي وتوظيف الشباب

قال العميد عادل الصعيدي، المرشح في الدائرة الخامسة بانتخابات مجلس النواب عن مركز الباجور بمحافظة المنوفية، إن الهدف من الترشح هو خدمة أهالي الدائرة وخصوصا بعد تقاعس المرشحين السابقين عن تقديم الخدمات إلي الأهالي.





وأضاف الصعيدي الذي يحمل رمز الأسد في تصريحات صحفية، أنه ترشح للمرة الثانية بعد عدم محالفته الحظ المرة الأولى، سعيا منه لتحقيق آمال أهالى الدائرة وإعادة الثقة بين المواطن والبرلماني، مؤكدا أن أهالي البلد اتحرموا من كثير من الخدمات على مدار الأعوام السابقة.





ودعا الصعيدي أهالي دائرته، إلي المشاركة في انتخابات البرلمان ودعمه خصوصا وأنه قدم خدمات جليلة للمواطنين على مدار عدة سنوات، مشيرا إلي ان الصندوق من سيحدد عضو البرلمان القادم، والكلمة في الأول والأخير للمواطن.









وتابع الصعيدي، ان المرشحين المنتمين إلي بعض الأحزاب يحاولون إيهام المواطنين بأنهم فائزين في كل الأحوال، وهذا غير صحيح، فالمواطن هو صاحب القرار، مشيرا إلي أن احتياجات المواطنين من صرف صحي وغاز على رأس اهتماماته، كما سيسعى إلي تطوير مراكز الشباب، وتوظيف عدد منهم للمساهمة في القضاء على ظاهرة البطالة.



