العميد عادل الصعيدي مرشح الباجور للنواب: هدفي خدمة الأهالي وتوظيف الشباب

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:09 ص
العميد عادل الصعيدي
العميد عادل الصعيدي
Advertisements
قال العميد عادل الصعيدي، المرشح في الدائرة الخامسة بانتخابات مجلس النواب عن مركز الباجور بمحافظة المنوفية،  إن الهدف من الترشح هو خدمة أهالي الدائرة وخصوصا بعد تقاعس المرشحين السابقين عن تقديم الخدمات إلي الأهالي.

وأضاف الصعيدي الذي يحمل رمز الأسد في تصريحات صحفية، أنه ترشح للمرة الثانية بعد عدم محالفته الحظ المرة الأولى، سعيا منه لتحقيق آمال أهالى الدائرة وإعادة الثقة بين المواطن والبرلماني، مؤكدا أن أهالي البلد اتحرموا من كثير من الخدمات على مدار الأعوام السابقة.

ودعا الصعيدي  أهالي دائرته، إلي المشاركة في انتخابات البرلمان ودعمه خصوصا وأنه قدم خدمات جليلة للمواطنين على مدار عدة سنوات، مشيرا إلي ان الصندوق من سيحدد عضو البرلمان القادم، والكلمة في الأول والأخير للمواطن.


وتابع الصعيدي، ان المرشحين المنتمين إلي بعض الأحزاب يحاولون إيهام المواطنين بأنهم فائزين في كل الأحوال، وهذا غير صحيح، فالمواطن هو صاحب القرار، مشيرا إلي أن احتياجات المواطنين من صرف صحي وغاز على رأس اهتماماته، كما سيسعى إلي تطوير مراكز الشباب، وتوظيف عدد منهم للمساهمة في القضاء على ظاهرة البطالة.

والعميد عادل الصعيدي، أحد أبناء وزارة الداخلية، والذي خدم بجهاز الشرطة في عدة محافظات، وعرف عنه كفاءته الكبيرة، وساعد على حل كثير من القضايا الشائكة، كما يحظى بشعبية كبير بين أهالي المنوفية، حيث قدم  خدمات كثيرة للمواطنين بالمحافظة.

أخبار تهمك

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ يوم

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 10 ساعة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ يوم

بعد المطالبات بطرده من مصر.. فرجاني ساسي يرد بقوة في بيان رسمي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقترب من ضم صفقة بحث عنها طويلا

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. سر بكاء الفنان جمال يوسف على الهواء

منذ ساعتين و 37 دقيقة

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

منذ حوالي 18 ساعة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يوم

تقارير.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله لبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

محسن صالح: سيرينو والبلايلي فى حسابات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 21 ساعة

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فايلر

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
01:18 ص

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

12:19 م

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

10:29 م

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

02:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»