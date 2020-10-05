منصة الجونة السينمائية تستقبل طلبات الاعتماد لصناع السينما





وسيتم قبول طلبات الاعتماد من المحترفين العاملين فى صناعة السينما، وشركات الإنتاج، ومعاهد السينما، والمنظمات الثقافية.





منصة الجونة السينمائية فعالية موجهة للصناعة أقيمت لتعزيز وتمكين المخرجين العرب ومساعدتهم فى العثور على الدعم الفنى والمالى.





وسيحصل المحترفون المعتمدون فى الصناعة على إمكانية الوصول إلى عروض الأفلام، وجلسات منطلق الجونة السينمائى، وحفلات توزيع الجوائز

فتح مهرجان الجونة السينمائى، باب استقبال طلبات الاعتماد للدورة الرابعة من منصة الجونة السينمائية.