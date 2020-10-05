هالة صدقي عن أزمتها الأخبرة: "بقيت خبيرة فى محاكم الأسرة"

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:46 ص
بوابة الفجر
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أكدت الفنانة هالة صدقي، أن أن المرأة تعانى بشدة خلال تواجدها بمحاكم الأسرة، مؤكدة أن الدولة المصرية تنظر حاليا للمرأة المصرية باهتمام كبير.
 
وقالت الفنانة هالة صدقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "أنا بقيت خبرة في محاكم الأسرة، من كتر اللي شوفته".

وأشارت إلى أن قصيتها التي انتشرت لم يزعجها كثيرا لأنها رأت في المحاكم أكثر من ذالك بكثير، حيث إنها قد رأت عدد من الأباء قد يتنازلون عن أبنائهم

وأكدت أن الرجل  هو المسئول عن حماية أبنائه لأنهم يحملون اسمة في النهاية، 

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