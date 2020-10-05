خاص| هيفاء وهبي تنتهي من تسجيل أغنية مقسوم بعنوان "المية مية" وتضمها لألبومها المقبل

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:56 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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انتهت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "المية مية"، على أن تضمها لألبومها الغنائي المقبل.

وتواصل الفجر الفني، مع ملحن الأغنية "مصطفى شكري" والذي أعرب عن سعادته بالتعاون مع هيفاء وهبي قائلًا: "هي فنانة متميزة وجميلة، وعندما استمعت للحن أعجبها وقالت لي الأغنية دي معايا".

وأضاف شكري أن الأغنية تنتمي للون المقسوم وتميل للطابع الشعبي وتم تسجيلها في لبنان وستكون ضمن أغنيات ألبومها المنتظر.

يذكر أن هيفاء وهبي تحصد نجاح مسلسل"أسود فاتح" والذي يعرض حاليا عبر منصة شاهد، وتدور أحداثه ما بين لبنان ومصر في إطار رومانسي تشويقي، وشارك في بطولته أحمد فهمي وروجينا ومعتصم النهار وشريف سلامة ورانيا منصور وشريف سلامة وصبري فواز ونتاشا شوفاني، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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