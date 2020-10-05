ترتيب الدوري الإنجليزي عقب انتهاء الجولة الرابعة









انتهت أمس الأحد 4 أكتوبر منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2021 وذلك بأخر 6 مباريات في هذه الجولة والتي كانت نتائج أغلبها ثقيلة جدا ولكن كان أبرزها خسارة مانشستر يونايتد من توتنهام بسداسية مقابل هدف وخسارة ليفربول من أستون فيلا بسباعية مقابل هدفين.





وسيطر نادي إيفرتون على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور أربع جولات فقط من البطولة وذلك برصيد 12 نقطة من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن.





وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء الجولة الرابعة:





1- إيفرتون برصيد 12 نقطة





2-استون فيلا برصيد 9 نقاط





3- ليستر سيتي برصيد 9 نقاط





4- آرسنال برصيد 9 نقاط





5- ليفربول برصيد 9 نقاط





6- توتنهام برصيد 9 نقاط





7- تشيلسي برصيد 7 نقاط





8 - ليدز يونايتد برصيد 7 نقاط





9- نيوكاسل يونايتد برصيد 7 نقاط





10- وست هام يونايتد برصيد 6 نقاط

11- ساوثهامبتون برصيد 6 نقاط





12- كريستال بالاس برصيد 6 نقاط





13- ولفرهامبتون برصيد 6 نقاط





14- مانشستر سيتي برصيد 4 نقاط





15- برايتون ألبيون برصيد 3 نقاط





16- مانشستر سيتي برصيد 3 نقاط





17- وست بروميتش 1 نقطة





18- بيرنلي 0 نقاط





19- شيفيلد يونايتد 0 نقاط



