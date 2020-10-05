إبراهيم سعيد يعلق على هزيمة ليفربول التاريخية أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:36 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements

فجر أستون فيلا مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه ليلة أمس على ضيفه ليفربول بنتيجة 7 - 2 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


وأكد إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق أن خسارة ليفربول أمام أستون فيلا بسباعية نتيجة غريبة خاصة فى الدوري الإنجليزي.


وقال سعيد فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "ذهلت من خسارة ليفربول بسباعية أمام أستون فيلا خاصة وأن الريدز حامل لقب البريميرليج ولم يكن يجب أن يخسر بتلك النتيجة".


وأضاف : "مدرب أستون فيلا جريء وقدم مباراة كبيرة للغاية أمام ليفربول ونجح فى الخروج بنتيجة تاريخية".

أخبار تهمك

بعد المطالبات بطرده من مصر.. فرجاني ساسي يرد بقوة في بيان رسمي

منذ حوالي 8 ساعات

محسن صالح: سيرينو والبلايلي فى حسابات الأهلي

منذ 41 دقيقة

بعد تسريبات عبدالله الشريف.. عمرو أديب ساخرا: "المعارضة حلوة.. خدوني"

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يقترب من ضم صفقة بحث عنها طويلا

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فايلر

منذ حوالي 10 ساعات

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يوم

تقارير.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ يوم

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
01:18 ص

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

12:19 م

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

10:29 م

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

02:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»