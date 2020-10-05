عادل كرم يشوق الجمهور لشخصيته في الجزء الرابع من "الهيبة"

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:14 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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شوق الممثل اللبناني ​عادل كرم​ محبيه بالإعلان الترويجي الخاص بشخصيته التي يلعبها في الجزء الرابع من مسلسل "​الهيبة​" والذي يحمل عنوان "الهيبة-الرد".

وظهر كرم في الفيديو جالساً يمسك بمسدسه، وعلّق بالقول:"عادل كرم بدور؟؟الهيبة-لرد، ابتداء من 1 تشرين الثاني".

وعلّق الممثل السوري ​تيم حسن​ على الفيديو، وكشف عن إسم شخصية كرم قائلاً: "نمر"، مع يدين متصافحتين، في إشارة إلى تعاونهما في المسلسل للإنتقام.

يشار إلى أنه يشارك في بطولة هذا الجزء إلى جانب حسن وكرم الممثلين ديمة قندلفت، أويس مخللاتي، منى واصف، روزينا لاذقاني، عبدو شاهين وغيرهم.

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