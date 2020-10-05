السورية أمل عرفة تطرح أغنية جديدة بعنوان "أنت أشطر"

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:30 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements



طرحت الفنانة السورية ​أمل عرفة​ أغنيتها الجديدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" بعنوان "أنت أشطر".

أغنية انت أشطر من كلمات وألحان مدحت الخولي وتوزيع موسيقي وميكساج أحمد حامد.

وتقول كلمات الأغنية:"أنت أشطر أنت قادر تختفي قادر تفكر .. بس أنا الحب عندي مش قضية والمشاعر مش مكيده جهنميه الحكايه عندي أبسط من كده لما أحبك .. لما أكون متأكده أوهبك روحي وعمرى يمكن أكتر أنما بخل المشاعر أنت أشطر".

وفي سياق منفصل، انضمت أمل عرفة إلى جانب الممثلين السوريين أيمن زيدان وأيمن رضا لبطولة مسلسل "الكندوش"، وهو من تأليف الممثل السوري حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين ويشارك فيه الممثلون عبد الهادي الصباغ وأحمد الأحمد ومحمد حداقي.

يذكر أن العمل مأخوذ من واقع البيئة الشامية، ويروي قصة حي دمشقي عبر 60 حلقة، ويتضمن مجموعة من المقطوعات الموسيقية الشامية، التي كانت رائجة في الزمن الماضي، علماً أن "الكندوش" هو وعاء موشوري تُخزّن فيه الحبوب، ذو فتحة سفلية خشبية ليخرج منها القمح أو العدس أو الحبوب، يتجاوز طوله المترين ونصف.

أخبار تهمك

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 17 ساعة

بعد المطالبات بطرده من مصر.. فرجاني ساسي يرد بقوة في بيان رسمي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 18 ساعة

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

منذ حوالي 15 ساعة

محسن صالح: سيرينو والبلايلي فى حسابات الأهلي

منذ 40 دقيقة

بعد تسريبات عبدالله الشريف.. عمرو أديب ساخرا: "المعارضة حلوة.. خدوني"

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

تقارير.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ يوم

الزمالك يقترب من ضم صفقة بحث عنها طويلا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يوم

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فايلر

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
01:18 ص

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

12:19 م

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

10:29 م

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

02:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»