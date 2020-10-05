السورية أمل عرفة تطرح أغنية جديدة بعنوان "أنت أشطر"

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طرحت الفنانة السورية ​أمل عرفة​ أغنيتها الجديدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" بعنوان "أنت أشطر".



أغنية انت أشطر من كلمات وألحان مدحت الخولي وتوزيع موسيقي وميكساج أحمد حامد.



وتقول كلمات الأغنية:"أنت أشطر أنت قادر تختفي قادر تفكر .. بس أنا الحب عندي مش قضية والمشاعر مش مكيده جهنميه الحكايه عندي أبسط من كده لما أحبك .. لما أكون متأكده أوهبك روحي وعمرى يمكن أكتر أنما بخل المشاعر أنت أشطر".



وفي سياق منفصل، انضمت أمل عرفة إلى جانب الممثلين السوريين أيمن زيدان وأيمن رضا لبطولة مسلسل "الكندوش"، وهو من تأليف الممثل السوري حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين ويشارك فيه الممثلون عبد الهادي الصباغ وأحمد الأحمد ومحمد حداقي.



يذكر أن العمل مأخوذ من واقع البيئة الشامية، ويروي قصة حي دمشقي عبر 60 حلقة، ويتضمن مجموعة من المقطوعات الموسيقية الشامية، التي كانت رائجة في الزمن الماضي، علماً أن "الكندوش" هو وعاء موشوري تُخزّن فيه الحبوب، ذو فتحة سفلية خشبية ليخرج منها القمح أو العدس أو الحبوب، يتجاوز طوله المترين ونصف.